«Инстеп» получил разрешение на строительство двух высоток в воронежском «Смарт-квартале» 

Новые 17-этажки обойдутся в 850 млн рублей. Компания «Инстеп» получила разрешение на строительство двух 17-этажных домов в «Смарт-Квартале» на улице 45 Стрелковой дивизии. Общий объём инвестиций в их строительство — 850 млн рублей, сообщили в компании. Площадь жилья в двух высотках составит 25 тыс. кв. м. Строительство 17-этажных домов №247а/1 и №247а/2 на улице 45 Стрелковой дивизии планируют закончить к концу 2019 года. Мэрия утвердила проект планировки территории с новыми домами в конце марта. Из документа следовало, что многосекционные многоэтажки возведут в квартале, ограниченном улицами Беговая и 45 Стрелковой дивизии, а также зоной промышленных предприятий, в два этапа. В ходе первой очереди строительства появится трехсекционный 17-этажный жилой дом, в котором разместят группы для дошкольников и женскую консультацию. А вторая очередь предусматривает возведение двухсекционного дома такой же этажности. Так же в состав «Смарт-Квартал» войдет уже строящийся жилой дом на улице 45 Стрелковой дивизии, 247. Территорию благоустроят. В квартале появится собственный фонтан и футбольное поле, а все три дома объединят единой концепцией. Дарья Крымова