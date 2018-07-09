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В ЮЗАО дом построенный по программе реновации был поставлен на кадастровый учет
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В ЮЗАО дом построенный по программе реновации был поставлен на кадастровый учет 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Многоквартирный дом, который расположен на Профсоюзной улице, дом 96, корпус 1 в ЮЗАО был поставлен на кадастровый учет. Об сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра.
21-этажный дом на улице Профсоюзная имеет площадь более чем 30 тысяч квадратных метров. В доме насчитывается 360 квартир. Ранее на кадастровый учет был поставлен дом, который находится по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 27. Его также построили по программе реновации жилья.
Под жилую застройку были утверждены 250 стартовых площадок для переселения из домов-участников программы реновации. В районе Черемушки определились три стартовые площадки, которые находятся на Профсоюзной улице, владения 17 и 32, а также в квартале 32А (участок 3) Новых Черемушкек. Фото: http://krsk.au.ru
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