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Эксперты считают, что «Прагу» на Арбате стоит перепрофилировать в ТЦ
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Эксперты считают, что «Прагу» на Арбате стоит перепрофилировать в ТЦ 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 9 июл — РИА Недвижимость. Новому владельцу московского ресторана «Прага» на Арбате уместней перепрофилировать его в небольшой многофункциональный комплекс, включающий в себя гостиницу и торговые помещения, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что кредиторы Тельмана Исмаилова намерены продать ресторан «Прага» за 2,2 миллиарда рублей. Основной кредитор «Праги» — входящий в ВТБ БМ-банк. По оценке издания, общий долг принадлежавшей семье Исмаилова группы АСТ перед ВТБ — свыше 17 миллиардов рублей.
С точки зрения концепции и трафика Арбата на месте «Праги» уместней создать небольшой торговый центр с несколькими якорными арендаторами из сферы общепита, а также магазинами, банками, букмекерскими конторами, рассказала директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк.
"Сдать эту площадь одному арендатору будет сложно", — подчеркнула она.
Здание требует перепрофилирования в многофункциональный комплекс, включающий в себя гостиницу, торговые помещения, рестораны, а так же частично и офисные площади, считает и директор департамента торговой недвижимости компании ILM Егор Левченко. По его словам, такая необходимость связана с тем, что ресторан долгое время был закрыт и это помешает формированию адекватной рыночной доходности будущему инвестору.
Комментируя заявленную стоимость лота партнер, руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев отмечает, что с точки зрения инвестиционной привлекательности заявленная цена остается высокой, «даже несмотря на исключительно престижный адрес объекта». По его мнению, интерес к объекту будет ограниченный, что может привести к дисконту стоимости, а интересанты — преимущественно непрофильные инвесторы.
"Прага" — один из самых известных и старейших ресторанов Москвы. В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала «Прагу» группе АСТ семьи экс-совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. В 2015 году Исмаилова суд признал банкротом. В конце прошлого года бизнесмен был заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия.
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