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Владельцев заросших борщевиком участков будут штрафовать
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Владельцев заросших борщевиком участков будут штрафовать 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Собственников заросших борщевиком участков будут штрафовать на сумму от 150 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.
Уточняется, что законопроект о штрафах за отказ борьбы с борщевиком планируется принять до конца 2018 года. Глава ведомства Андрей Разин рассказал, что штрафы будут налагать на собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях. Юридических лиц будут штрафовать на сумму от 150 тысяч до миллиона рублей, штраф для должностных лиц составит несколько десятков тысяч рублей, 20 — 50 тысяч. Сумма штрафа для физических лиц будет установлена в пределах 3 -5 тысяч рублей.
Министр отметил, что в ведомстве уже подготовили законопроект, он пройдет согласования и будет принят до конца года. Разин добавил, что законопроект предусматривает полномочия административных комиссий органов местного самоуправления Подмосковья налагать штрафы на неэффективных собственников за непринятие мер по борьбе с этим опасным растением.
В бюджете Московской области предусмотрено на 2018 год на уничтожение борщевика Сосновского около 300 миллионов рублей, заключается в материале.
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