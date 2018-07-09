Господдержку в получении жилья должны иметь не только молодые 

Совет Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности готов внести поправки в программы «Молодежи — доступное жилье», чтобы супруги, вставшие в очередь на квартиру до 35 лет, не остались без поддержки.
В данное время супруги, желающие иметь свое жилье и вставшие в очередь на квартиру, исключаются из программы «Молодежи — доступное жилье», как только им исполнится 35 лет.
Несостоявшиеся новоселы жалуются, что сроки строительства затянулись, а чиновники это не учитывают и, ссылаясь на действующие правовые нормы, не оказывают им помощь.
Молодые семьи, стоявшие в очереди на жилье, остаются ни с чем. Совет Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности готов восстановить справедливость, чтобы люди могли получить поддержку.
— Конечно, люди, которые не получили эту помощь в положенное время, вообще-то должны сохранить возможность ее компенсации, — говорит экономист Сергей Зуев. — В данном случае объективная логика складывается таким образом, что органы, оказывающие помощь, будут оказывать ее как можно меньше, чтобы экономить свои ресурсы. Моя точка зрения заключается в том, что если в течении положенного срока человек не получил государственную помощь не по своей вине, то ему должна выплачиваться компенсация.