Господдержку в получении жилья должны иметь не только молодые

Совет Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности готов внести поправки в программы «Молодежи — доступное жилье», чтобы супруги, вставшие в очередь на квартиру до 35 лет, не остались без поддержки.

В данное время супруги, желающие иметь свое жилье и вставшие в очередь на квартиру, исключаются из программы «Молодежи — доступное жилье», как только им исполнится 35 лет.

Несостоявшиеся новоселы жалуются, что сроки строительства затянулись, а чиновники это не учитывают и, ссылаясь на действующие правовые нормы, не оказывают им помощь.

Молодые семьи, стоявшие в очереди на жилье, остаются ни с чем. Совет Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности готов восстановить справедливость, чтобы люди могли получить поддержку.