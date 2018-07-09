В Подмосковье открыта горячая линия для дольщиков Urban Group

Подмосковье начала работать горячая линия для дольщиков Urban Group — строительной компании, которая сегодня была признана банкротом.

Каждый участник долевого строительства — а по оценкам экспертов, в строительство жилья Urban Group вложены деньги порядка 16 тысяч человек — может получить всю интересующую информацию, касающуюся сроков достройки объектов, по телефону: 8 (498) 602-84-64. Горячая линия, организованная областным министерством стройкомплекса, будет работать с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, и с 9.00 до 16.45 в пятницу.