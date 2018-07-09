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Стоимость обслуживания одного расчетного счета застройщика может составить порядка 5 тыс. руб. в месяц
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Стоимость обслуживания одного расчетного счета застройщика может составить порядка 5 тыс. руб. в месяц 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такие цифры прозвучали на совещании в Минстрое с участием главы ведомства Владимира Якушева и представителей крупнейшего кредитно-финансового учреждения страны. Фото: minstroyrf.ru С внедрением новой системы финансирования жилищного строительства, актуальной для застройщика становится стоимость банковского сопровождения. Ведь суть изменений законодательства заключается в постепенном переходе девелоперов на привлечение финансовых средств не дольщиков, а банков. Вопрос стоимости банковского обслуживания стал одним из главных на совещании в Минстрое, которое глава ведомств Владимир Якушев (на фото) провел с участием представителей ПАО Сбербанк. Фото: www.itd1.mycdn.me Глава Минстроя России поддержал предложение Сбербанка о совместном пилотировании банковских продуктов с участием застройщиков, работающих в рамках законодательства о долевом строительстве. По словам представителей банка, стоимость обслуживания одного расчетного счета застройщика может составить порядка 5 тыс. руб. в месяц. Очевидно, столь незначительная для взаимоотношений между юрлицами сумма не должна сколь-нибудь существенно повлиять на стоимость квадратных метров для покупателя, более того — может стимулировать девелоперов искать сотрудничества с банками. Напомним, что Сбербанк и ДОМ. РФ одними из первых начали кредитовать застройщиков с использованием инструмента счетов эскроу, гарантирующих сохранность средств граждан в рамках договоров долевого участия (ДДУ) с застройщиком. Так, к настоящему времени Сбербанк запустил пилотные проекты по кредитованию девелоперов с применением данных счетов в Пермском крае, Республике Татарстан, Тюменской области и Алтайском крае. Фото: www.kalugasale.ru
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