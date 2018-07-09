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В Волгограде самым продаваемым стал бизнес в сфере услуг и торговли
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В Волгограде самым продаваемым стал бизнес в сфере услуг и торговли 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Предложений за год увеличилось на 23,5%.
По данным экспертов Avito, средняя цена готового бизнеса составила 2,4 миллиона рублей, что на 7% меньше, чем за предыдущий квартал и на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
На компании сферы услуг пришлось 27%, общепита — 13%, торговые предприятия — 31% запросов. Самыми дорогими видами бизнеса стали сельхозкомпании со средней ценой 9,75 миллионов рублей, производственные компании — 6,2 миллионов рублей.
Добавим, по средней цене готового бизнеса во II квартале текущего года Волгоград занял 14 место среди крупных городов.
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