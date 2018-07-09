Ещё
В Подмосковье в 2018 году жилье получат почти 700 детей-сирот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Крымом нависла угроза
Над Крымом нависла угроза

В Подмосковье в 2018 году жилье получат почти 700 детей-сирот 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В Подмосковье в 2018 году жильем планируется обеспечить около 700 детей-сирот, за последние пять лет квартиры получили уже более 3 тысяч сирот, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"В текущем году в Московской области жилье получили уже 230 детей-сирот. Всего же до конца года запланировано обеспечить жильем 696 детей-сирот", — приводятся в сообщении слова Ольги Забраловой.
Как добавила в свою очередь министр образования Московской области Марина Захарова, за последние пять лет жилье получили 3048 детей-сирот. «За последние пять лет на обеспечение детей-сирот жильем из областного бюджета было потрачено 7,5 миллиарда рублей. В половине случаев жилье выделяется в домах-новостройках», — подчеркнула Захарова, которую цитирует пресс-служба.
По информации пресс-службы, всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысячи детей воспитываются в семьях усыновителей.
Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие в 30 тысяч рублей и ежемесячное пособие — 10 тысяч рублей.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку169
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев231
Над Крымом нависла угроза48
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей123
В украинском лесу нашли миллионы гривен27
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение