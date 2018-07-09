Ростовчанин выставил на продажу античную амфору

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл — РИА Новости , Юлия Насулина. Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу за 3,5 миллиона рублей амфору, возраст которой, с его слов, датируется 1-2 веком до нашей эры.

"Амфору выкопал на своем участке, подвал строил … Раньше уже находил разные черепки — горлышки, ручки", — рассказал РИА Новости продавец Максим.

Он добавил, что установить возраст находки ему помогли в археологическом музее-заповеднике Танаис в Ростовской области . «Музей (в покупке) не заинтересовался, а у меня дети маленькие, разобьют», — сказал он.

Определиться с ценой, по словам Максима, ему также помогли специалисты. «Стоит она гораздо дороже (назначенной цены)», — отметил он. В случае продажи, вырученные деньги он планирует пустить на жилье.