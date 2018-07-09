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Уход за зелеными насаждениями усилят в ростовском парке «Левобережный»
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Уход за зелеными насаждениями усилят в ростовском парке «Левобережный» 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, соответствующее поручение дал глава городской администрации Виталий Кушнарев, 8 июля проинспектировавший состояние зеленых насаждений в парке., — заявил Виталий Кушнарев.
Напомним, строительство парка «Левобережный» площадью 18,1 га, которое велось в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды, было завершено в апреле 2018 года.
На территории парка высажено более 1000 деревьев и около 8000 кустарников, 2,4 тыс. кв. м цветников, а также засеяны газоны на площади 54,5 тысяч кв. м.
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