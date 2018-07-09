Уход за зелеными насаждениями усилят в ростовском парке «Левобережный»

Согласно информации из официальных источников, соответствующее поручение дал глава городской администрации Виталий Кушнарев , 8 июля проинспектировавший состояние зеленых насаждений в парке., — заявил Виталий Кушнарев.

Напомним, строительство парка «Левобережный» площадью 18,1 га, которое велось в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды, было завершено в апреле 2018 года.

На территории парка высажено более 1000 деревьев и около 8000 кустарников, 2,4 тыс. кв. м цветников, а также засеяны газоны на площади 54,5 тысяч кв. м.