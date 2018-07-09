Ещё
Здания МП «Нижегородпассажиравтотранс» в залог передадут налоговой службе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здания МП «Нижегородпассажиравтотранс» в залог передадут налоговой службе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Соответствующее решение во избежание банкротства предприятия было принято постоянными комиссиями городской Думы Нижнего Новгорода 9 июля.
Как стало известно, стоимость передаваемого имущества, расположенного по ул. Удмурсткой и ул. Кима, составляет порядка 222 млн рублей. Площадь двух зданий НПАТ составляет 3,5 тыс. кв. м.
По словам председателя комитета по управлению городским имуществом Гордумы Светланы Помпаевой, долг предприятия перед налоговой службой на текущий момент составляет болдее 250 млн рублей.
Напомним, в 2018 году 85 млн рублей было арестовано на счетах МП «Нижегородпассажиравтотранс» федеральной налоговой службой.
Newsroom24: последние новости
Годовые оклады футболистов сборной России сильно разнятся 16 участков дорог ремонтируются в Нижегородской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» На предприятия АПК региона требуется более 500 специалистов, - Игорь Тюрин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку105
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей120
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро49
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение