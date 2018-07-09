Здания МП «Нижегородпассажиравтотранс» в залог передадут налоговой службе

Соответствующее решение во избежание банкротства предприятия было принято постоянными комиссиями городской Думы Нижнего Новгорода 9 июля.

Как стало известно, стоимость передаваемого имущества, расположенного по ул. Удмурсткой и ул. Кима, составляет порядка 222 млн рублей. Площадь двух зданий НПАТ составляет 3,5 тыс. кв. м.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом Гордумы Светланы Помпаевой, долг предприятия перед налоговой службой на текущий момент составляет болдее 250 млн рублей.

Напомним, в 2018 году 85 млн рублей было арестовано на счетах МП «Нижегородпассажиравтотранс» федеральной налоговой службой.