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Мосгосэкспертиза рассмотрела более 3 тыс. проектов в январе-июне
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Мосгосэкспертиза рассмотрела более 3 тыс. проектов в январе-июне 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московская государственная экспертиза согласовала более 3 тыс. проектов и сэкономила 66,5 млрд руб. в январе-июне, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о результатах работы Мосгосэкспертизы за шесть месяцев 2018 г. С 9 января по 29 июня 2018 г. специалистами Мосгосэкспертизы было рассмотрено более 3,8 тыс. комплектов проектной документации. За шесть месяцев Мосгосэкспертиза выдала 3 тыс. 77 заключений (по государственной, негосударственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов). Из них более 2,5 тыс. заключений — положительные. В этом году мы несколько улучшили показатели по выданным положительным заключениям по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., когда было выдано 2,3 тыс. заключений», — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.
Уточняется, что отрицательных заключений с января по июнь было выдано 540 (по государственной, негосударственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов).
«По результатам работы за полгода 2018 г. можно с уверенностью сказать, что Мосгосэкспертиза выполнила поставленные перед ней задачи. Мы увеличили количество рассмотренных проектов и выданных положительных заключений. Нам удалось снизить сметную стоимость проектов на 66,5 млрд руб. — а это более чем на 10 млрд руб. больше, чем за шесть месяцев прошлого года и практически 70% снижения сметной стоимости, которое мы обеспечили за весь 2016 г. Впереди нас ждет не менее плодотворная и напряженная работа, направленная на обеспечение качества¸ надежности и безопасности столичного строительства для выполнения задач, поставленных перед Стройкомплексом мэром Москвы Сергеем Собяниным», — заключила А. Яковлева.
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