Мосгосэкспертиза рассмотрела более 3 тыс. проектов в январе-июне

Московская государственная экспертиза согласовала более 3 тыс. проектов и сэкономила 66,5 млрд руб. в январе-июне, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о результатах работы Мосгосэкспертизы за шесть месяцев 2018 г. С 9 января по 29 июня 2018 г. специалистами Мосгосэкспертизы было рассмотрено более 3,8 тыс. комплектов проектной документации. За шесть месяцев Мосгосэкспертиза выдала 3 тыс. 77 заключений (по государственной, негосударственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов). Из них более 2,5 тыс. заключений — положительные. В этом году мы несколько улучшили показатели по выданным положительным заключениям по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., когда было выдано 2,3 тыс. заключений», — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой

Уточняется, что отрицательных заключений с января по июнь было выдано 540 (по государственной, негосударственной экспертизе, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов).