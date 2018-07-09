Кинотеатр «Юбилейный» снова в центре судебного разбирательства

Согласно итогу разбирательства ООО «Солнечный круг» должен исполнить обязательства перед городскими властями Ростова по договору №8 от 7 февраля 2013 года «О порядке выполнения и реализации инвестиционного проекта по реконструкции киноконцертного комплекса „Юбилейный“» в части исполнения инвестиционных обязательств по реконструкции и обеспечения ввода в эксплуатацию здания кинотеатра. Однако застройщик не согласен с решением и подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрят 27 июля. Напомним, в прошлый раз суд отказал «Солнечному кругу» во встречной претензии к городским властям. В обратном иске компания заявляла, что срок действия договора о реконструкции истек 1 февраля 2016 года. Дополнительного же соглашения о пролонгации не заключалось, а значит договор следует признать прекратившимся. Переговоры о завершении долгостроя на Сельмаше тянутся с прошлого года. Власти потребовали возобновить реконструкцию объекта, приостановленную в конце прошлого года из-за недостатка средств. Шесть лет назад, в 2013 году ДИЗО заключил с ООО «Солнечный круг» договор о реконструкции здания. На месте аварийного кинотеатра советских времен планировалось построить новый пятиэтажный киноконцертный комплекс. Город внес в уставный капитал АО сам кинотеатр и земельный участок под ним, получив долю 25%. Инвестор получил 75%, за которые он заплатил солидную сумму в 101 млн руб. В соответствии с договором, который власти заключили с инвестором в 2013 году, кинотеатр должны были реконструировать в срок не более трех лет. Общая стоимость работ по договору составила порядка 350 млн руб. Однако проблемы начались даже на стадии подготовки документов. К фактической реконструкции приступили только в 2015 году. Однако в октябре 2017 года руководство компании уведомило о приостановке работ из-за нехватки средств. Администрация Ростова решили призвать компанию к ответу через суд, и обязать завершить постройку. Суд она выиграла в Арбитражном суде области 31 мая.