Возврат к жилищным кооперативам

Москве прошло заседание Президиума Совета законодателей, на котором парламентарии рассмотрели вопрос, касающийся защиты дольщиков при жилищном строительстве. В нем принял участие председатель ЗС владимирской области Владимир Киселев

На заседании обсуждался вопрос законодательного регулирования создания и деятельности жилищно-строительных кооперативов.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров заметил, что одной из приоритетных задач законодателей является обеспечение эффективной правовой поддержки для реализации майского Указа президента. Другими словами — речь идет об ускорении темпов жилищного строительства — до 120 миллионов квадратных метров.

«Сегодня жилищно-строительные кооперативы возводят около 1 процента жилья в России . При этом и опыт недавнего прошлого, и специалисты подсказывают, что это один из весьма эффективных механизмов решения квартирного вопроса. На законодательном уровне в последние годы были сделаны некоторые шаги по исправлению ситуации. Принят, а затем доработан федеральный закон о содействии развития жилищного строительства, упрощены механизмы создания и деятельности ЖСК с государственной поддержкой, только этого мало», — сказал Никифоров.

Народные избраннники обратили внимание, что необходимо усилить государственный контроль и ответственность ЖСК за неправомерное привлечение и использование средств граждан, а также — расширить права субъектов в этой сфере.

Новый закон учтет возможность ипотечного и банковского кредитования, как самих застройщиков, так и дольщиков кооператива. При создании ЖСК администрации на местах имеют возможность выделять земельные участки бесплатно, либо по сниженным ценам со всей инфраструктурой, а это в разы снижает стоимость квадратного метра. Парламентарии на ближайшее будущее наметили провести обучающий семинар в Татарстане . Они уверены, что обмен опытом организации и сопровождения деятельности строительно-жилищных кооперативов может быть полезным для всех регионов.

Владимир Киселев, в свою очередь, уверен, что принятие данного закона даст дополнительный импульс в развитии жилищного строительства не только в 33-ом регионе, но и по всей стране.