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Греция лидирует по спросу инвесторов на элитное жилье в Средиземноморье
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Греция лидирует по спросу инвесторов на элитное жилье в Средиземноморье 

Prian.ru 3 часа назад
Фото: Prian.ru
Такие данные приводятся в отчете консалтинговой компании Algean Property. Из 10 направлений Средиземноморья, где больше всего повысились арендные ставки, восемь оказались греческими. А главными инвесторами стали представители США, Австралии, Европы и Ближнего Востока, пишет Gtp.Headlines. Исследование проводилось среди 30 популярных средиземноморских локаций. Выяснилось, что острова Греции лидируют по интересу инвесторов, благодаря растущему сектору туризма и конкурентным ценам на жилье. Так, например, стоимость недельной аренды для трехкомнатной роскошной виллы с частным бассейном на Миконосе в 2018 году увеличилась на €1000 до €11 500 по сравнению с 2017-м. А стоимость продажи эксклюзивного жилья здесь же поднялась за год на €500 за кв.м до €6 500 за «квадрат». Таким образом, Миконос стал направлением Средиземноморья с самой высокой доходностью элитной недвижимости. За Миконосом следуют Парос, Санторини, Родос, Скиатос, Элунда и Порто Хели, а затем — Халкидики, Ханья и Крит.
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