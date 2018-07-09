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«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка»
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«ПСК» объявил о старте продаж в ЖК «Славянка» 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Строительство ЖК «Славянка» уже началось — работы ведутся на двух объектах одновременно.
Квартиры в этом ЖК комфорт-класса будут стоить от 1,6 млн руб., а квадратный метр — от 60 тыс. руб. Строительство должно завершиться в III кв. 2019 г.
Застройщик предлагает более 20 планировочных решений, от студий до четырёхкомнатных квартир, площадью от 19 до 115 кв. м.
В возведение ЖК «Славянка» «ПСК» вложит 1.9 млрд рублей. Комплекс на 1029 квартир будет выполнен в неоклассическом стиле и расположится неподалеку от пересечения Московского и Колпинского шоссе. Часть помещений отведена под коммерческие помещения.
ЖК «Славянка» — шестой за последние четыре года проект «Петербургской Строительной Компании» и уже второй в Пушкинском районе Петербурга. В 2015 году компания построила и ввела в эксплуатацию ЖК «Славянка,128» на 608 квартир. Также среди построенных объектов: ЖК «Невский эталон» в Невском районе, ЖК «Дипломат» в Центральном районе и клубный дом LOOK во Фрунзенском районе. Всего в портфеле «ПСК» более 52 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России.
Строительный холдинг «ПСК» — девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада РоссииМноголетний опыт, профессиональная команда специалистов и собственный парк техники обеспечивают успешную реализацию проектов разной степени сложности.
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