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Почти 700 подмосковных детей‐сирот получат жилье до конца года
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Почти 700 подмосковных детей‐сирот получат жилье до конца года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В 2018 году в Московской области жилье получили уже 230 детей-сирот. Всего же до конца года запланировано обеспечить жильем 696 человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.
Всего за последние пять лет жилье получили 3048 детей-сирот, добавила министр образования Московской области Марина Захаров.
«За последние пять лет на обеспечение детей-сирот жильем из областного бюджета было потрачено 7,5 миллиардов рублей. В половине случаев жилье выделяется в домах-новостройках», — подчеркнула глава подмосковного Министерства образования.
Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.
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