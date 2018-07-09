Почти 700 подмосковных детей‐сирот получат жилье до конца года

В 2018 году в Московской области жилье получили уже 230 детей-сирот. Всего же до конца года запланировано обеспечить жильем 696 человек. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Всего за последние пять лет жилье получили 3048 детей-сирот, добавила министр образования Московской области Марина Захаров.

«За последние пять лет на обеспечение детей-сирот жильем из областного бюджета было потрачено 7,5 миллиардов рублей. В половине случаев жилье выделяется в домах-новостройках», — подчеркнула глава подмосковного Министерства образования.

Всего в Московской области проживает порядка 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются более 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, более 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.