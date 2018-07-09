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Внутренние маневры в YIT
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Внутренние маневры в YIT 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Финский концерн YIT («ЮИТ») реорганизует и консолидирует структуру своего бизнеса в России — всеми девелоперскими проектами в городах своего присутствия в РФ будет управлять из Санкт-Петербурга.
Концерн «ЮИТ» заявил об изменении организационной структуры своего присутствия в России. До конца I квартала 2019 года дочерние организации девелопера, занимающиеся строительством жилья в Петербурге, Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и Тюмени будут объединены в единую компанию со штаб-квартирой в Северной столице. Предполагается, что это существенно сократит затраты на организацию работы подразделений холдинга в России и оптимизирует их деятельность, учитывая изменения в Законе № 214-ФЗ.
В связи с предстоящей консолидацией в российском представительстве концерна уже произошли кадровые назначения. Генеральным директором компании «ЮИТ Санкт-Петербург», на базе которой произойдет объединение, назначен Теему Хелпполайнен, руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия». Михаил Возиянов, ранее бывший гендиректором петербургской структуры холдинга, возглавил новое подразделение «Инвестиции» в сегменте «ЮИТ» «Жилищное строительство, Россия». Он будет заниматься созданием совместных предприятий по владению активами жилых объектов, покупкой земельных участков под новые проекты.
Жилищным строительством «ЮИТ» в России занимается с начала 2000-х годов. Как отмечают, в компании, на данный момент общая площадь построенных квартир в стране составляет более 2,5 млн кв. м. Из них — около 1 млн было возведено в Петербурге. Доля Северной столицы в общем объеме построенного жилья среди всех городов присутствия составляет 40%. Управление всеми российскими структурами из Петербурга в «ЮИТ» находят логичным, учитывая длительную историю пребывания в городе и географическую близость к головному офису концерна в Финляндии.
Стоит напомнить, что в начале этого года «ЮИТ» окончательно объединился с другим финским девелопером — Lemminkäinen. Коснулось это и петербургских структур компаний. Слияние они объяснили необходимостью усиления своего присутствия на рынке, в первую очередь в Северной Европе. При этом российский «Лемминкяйнен» в ответ на сложившуюся конъюнктуру в отрасли в последние годы сконцентрировался на функциях генподрядчика.
Отметим, что «ЮИТ Санкт-Петербург» последние месяцы активно занимался реализацией участков, находящихся в собственности. А именно продавал часть земли в Пушкинском районе, где возводит ЖК INKERI. В начале июня стало известно, что участок в 5,4 га у «ЮИТ» приобрела ФСК «Лидер» за 1,07 млрд рублей.
По словам руководителя направления девелопмента Becar Asset Management Екатерины Тейдер, реорганизация девелопера в контексте последних изменений в законодательстве выглядит логичным шагом. «Но, на мой взгляд, изменения в поведении зарубежных застройщиков стоит в первую очередь связывать с реалиями российского и, в частности, петербургского рынка девелопмента. Нововведения, в том числе и по 214-ФЗ, таковы, что, чтобы застройщик мог полноценно работать, требуются существенные структурные изменения. Например, слияние отдельных структур в более крупную. Это обеспечит девелоперу дополнительную экономическую эффективность, поскольку сократятся накладные расходы. К тому же компания сможет более оперативно принимать необходимые решения», — считает эксперт.
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