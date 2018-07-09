Два десятка бдительных жителей обратились в июне на телефон доверия по безопасности префектуры СВАО

По каждому сообщению были проведены проверки; по части из них проводятся дополнительные действия.

В частности, как оказалось, собственник сдал в аренду квартиру в доме по адресу ул. Декабристов, 11; есть и договор найма. Правоохранителям предстоит выяснить, уплатил ли собственник налоги в полном объеме.

Напомним, что номер телефона доверия по антитеррору СВАО — 8 (495) 680-29-44. Он работает круглосуточно. Операторы примут сообщения обо всём, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе: об открытых дверях подвалов и чердаков, о незаконном проживании посторонних лиц, о подозрительной деятельности в квартирах и гаражах. (иб)