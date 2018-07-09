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Пять новостроек Нальчика оказались незаконными
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Пять новостроек Нальчика оказались незаконными 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пять новостроек Нальчика пойдут под снос, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Мониторинг незаконных строек в городе помог выявить пять объектов, застройщики которых не получали разрешения или возводили не те объекты, на которые подавали документы. Суд постановил снести некоторые из них, строительство других приостановлено до соответствующего решения.
Незаконные стройки находятся по адресам: улица Профсоюзная, 327, проспект Ленина, 1, переулок Красивый, 9. Два нелегальных котлована без номеров расположены на Атажукина и Кирова.
Горадминистрация предостерегает жителей Нальчика от покупки жилья у застройщиков-нелегалов. Чтобы не потерять деньги и время, горожан призывают проверять разрешительные документы на стадии строительства.
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