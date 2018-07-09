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В Казани для помощи обманутым вкладчикам построят экорайон
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В Казани для помощи обманутым вкладчикам построят экорайон 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Как уже сообщала «РГ», в марте прошлого года ЦБ РФ отозвал лицензию у трех казанских банков, крах которых начался в конце 2016-го. В их числе оказался Татфондбанк, входивший в число 50 крупнейших банков России. В мае 2017 года в регионе создали Республиканский фонд поддержки (РФП) пострадавшим от деятельности кредитно-финансовых организаций. В Казани 759,9 гектара земли, средства от продажи которой должны быть распределены между обманутыми вкладчиками. Но кого заинтересует территория в Кировском районе города, где долгое время размещались артиллерийские склады? Нужно было как-то повысить ее привлекательность. Поиск оптимальной модели развития территории начали с масштабного исследования, которое провело Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
— Мы провели анализ, оценили конкурентную среду в жилищном строительстве Казани и динамику рынка жилой недвижимости за последние несколько лет, — рассказывает гендиректор агентства Сергей Георгиевский. — Кроме того, провели социологическое исследование с участием казанцев. Выяснилось, что у горожан большой интерес к негородскому образу жизни. Так родилась идея создать на выделенной территории первый экспериментальный экорайон, рассчитанный на 20-25 тысяч жителей.
Планируется, что в «урбанистической деревне» построят не менее 600 тысяч квадратных метров жилья, причем многоквартирные здания не выше пяти этажей составят лишь четвертую часть застройки. Остальное — индивидуальные жилые дома. Ориентировочная стоимость 10 соток под строительство составит около 4 миллионов рублей.
— Казалось бы, надо быстрее строить и продавать. Но для меня важен именно комплексный подход к решению проблемы, — говорит мэр Казани Ильсур Метшин. — В столице Татарстана покупатель избалованный, он выбирает не просто жилье, а образ жизни. Экорайон отвечает современным запросам горожан. Я и сам готов купить там в ипотеку жилье для детей.
Первые жители в экспериментальном экорайоне Казани появятся уже в 2019 году
Но, как оказалось, до старта продаж еще не один месяц. Правительство Татарстана только что объявило первый открытый международный конкурс на разработку концепции и мастер-плана экорайона в Казани. К участию приглашены архитектурные команды со всего мира. Предполагается, что работать над проектом они будут в тандеме с местными специалистами. На первом отборочном этапе участники должны представить портфолио выполненных проектов. Второй, к которому допустят три команды-финалиста, будет посвящен работе над проектами. Победитель, имя которого станет известно 7 ноября, получит три миллиона рублей. Насколько оправданны такие траты?
— Недовольные будут, — говорит помощник президента РТ, председатель совета РФП Айрат Нурутдинов. — Но чем лучше будет развита территория экорайона, тем привлекательнее он будет для покупателей земельных участков.
По его словам, предназначенная для обманутых вкладчиков сумма средств, вырученных от продажи земельных участков в урбанистической деревне, составит около 12 миллиардов рублей. А первые жители в экспериментальном экорайоне Казани появятся уже в 2019 году.
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