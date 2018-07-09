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В Калининграде отключили газ в 55 домах
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В Калининграде отключили газ в 55 домах 

Клопс.Ru 3 часа назад
В разных районах Калининграда для устранения неисправностей или выполнения плановых работ в понедельник, 9 июля, отключили газ в 55 домах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В зону отключения попали ул. Комсомольская, 52 (шесть квартир), Ленинский пр., 14 (15 квартир), Ленинский пр., 10, 12 (34 квартиры), ул. Станочная, 8 (четыре квартиры), ул. Береговая, 32 (три квартиры), пер. Зоологический, 3, 8 (13 квартир), ул. Енисейская, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 (13 квартир), ул. Можайская, 45 (две квартиры), ул. Киевская, 10 (шесть квартир), ул. П. Морозова, 5, 7 (24 квартиры), пр. Мира, 108 (девять квартир), ул. Баумана, 22 (шесть квартир), ул. Денисова, 22 (восемь квартир), ул. Чекистов, 117–119 (пять квартир), ул. Заводская, 3 (шесть квартир), ул. П. Морозова, 37, 39, 41 (15 квартир), ул. Леонова, 7а, 7г, 7д (49 квартир), ул. Красная, 12 (восемь квартир), ул. Куйбышева, 25, 27 (35 квартир), ул. Суворова, 40 (21 квартира), ул. П. Морозова, 107, 109, 111 (18 квартир), ул. Леонова, 66 (десять квартир), ул. Чекистов, 101, 103 (шесть квартир), ул. Каштановая Аллея, 158, 160, 162, 164 (11 квартир), ул. 9 Апреля, 94 (девять квартир), ул. Леонова, 12 (семь квартир), ул. Молочинского, 25 (восемь квартир), ул. Комсомольская, 109, 111 (девять квартир), ул. Жиленкова, 18 (15 квартир), ул. Кипарисовая, 3 (54 квартиры).
Холодной воды не будет:
— до 16:00 — на Балтийском шоссе 104–116, 110 (школа №9), ул. Карташева, 1а, 4–106а, ул. Изумрудной, 2–100, 3–129а, ул. Славянской, 1–57, 31 (социальный детский сад), 2–46, ул. 1-й Алтайской, 1— 27, 2–14, ул. 2-й Алтайской, 1, ул. Механической, 1–11, 2–6, ул. Благодатной, 7а–9, ул. Ю. Долгорукова, 1–5, ул. Сестрорецкой, 1–11, 2–10, ул. Сухумской, 10, ул. Урицкого, 16–22, ул. Магнитогорской, 3–3а, ул. Берестяной, 10–14, ул. Новгородской, 7, ул. Алданской, 2в (детсад №129), 4–28, 8 (детсад №128), 10 (городская больница №1), 9–15, пер. Алданском, 1–5а, 3–5а, ул. Аральской, 2–8а, 5–5а, пер. Аральском, 1–3, 2–6, ул. Челюскинской, 2–22, 25–29, ул. Ижорской, 27–29, 32–34, ул. Курильской, 30, ул. Тихоокеанской, 44, пер. Карташева, 7–9, 12–14, ул. Лужской, 2–52, 7–29, 27 (школа №53);
— до 17:00 — на пр. Победы, 130–142.
Горячую воду из–за установки приборов учёта сегодня отключили до 16:00 на ул. Аральской, 14–18, 11–13, пер. Аральском, 1–3, 2–2г, ул. Лужской, 7–29, 27 (школа №53), 34–52, ул. Урицкого, 18–22, пер. Карташева, 7–9, 10–18, ул. Алданской, 4–30, 8 (школа №128), 10 (городская больница №1), 7–13, пер. 2-м Алданском, 3–7, ул. Карташева, 4–42, 121, ул. Балтийское Шоссе, 104–116.
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