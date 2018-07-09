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Госдума хочет вернуть советскую систему кооперативов
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Госдума хочет вернуть советскую систему кооперативов 

АСН-Инфо 3 часа назад
Фото: АСН-Инфо
6 июля на заседании президиума Совета законодателей России обсуждался вопрос создания и работы социальных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).
Депутаты считают советскую систему ЖСК одним из безопасных и эффективных способов приобретения гражданами доступного жилья.
По мнению участницы заседания, председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, сегодняшняя система ЖСК в стране функционирует плохо и чаще используется для прикрытия махинаций в сфере долевого строительства.
Депутат полагает, что необходимо вернуться к системе ЖСК времен СССР. Согласно этим планам в России должны появиться полностью кооперативные дома. Будущие ЖСК задуманы именно как социальные кооперативы, то есть в них должны участвовать люди, перед которыми у государства есть обязательства. Для таких ЖСК, по-видимому, должна быть предусмотрена помощь, например, бесплатное предоставление земельного участка под строительство и льготные кредиты, чтобы люди могли в рассрочку погашать стоимость паев.
Иными словами, поясняет портал ЕРЗ, вложившиеся граждане станут не собственниками квартир, а владельцами паев.
По замыслу Хованской и ее коллег по профильному комитету Госдумы, получить пай будет дешевле, чем купить квартиру в ипотеку.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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