Госдума хочет вернуть советскую систему кооперативов

6 июля на заседании президиума Совета законодателей России обсуждался вопрос создания и работы социальных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Депутаты считают советскую систему ЖСК одним из безопасных и эффективных способов приобретения гражданами доступного жилья.

По мнению участницы заседания, председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской , сегодняшняя система ЖСК в стране функционирует плохо и чаще используется для прикрытия махинаций в сфере долевого строительства.

Депутат полагает, что необходимо вернуться к системе ЖСК времен СССР. Согласно этим планам в России должны появиться полностью кооперативные дома. Будущие ЖСК задуманы именно как социальные кооперативы, то есть в них должны участвовать люди, перед которыми у государства есть обязательства. Для таких ЖСК, по-видимому, должна быть предусмотрена помощь, например, бесплатное предоставление земельного участка под строительство и льготные кредиты, чтобы люди могли в рассрочку погашать стоимость паев.

Иными словами, поясняет портал ЕРЗ, вложившиеся граждане станут не собственниками квартир, а владельцами паев.

По замыслу Хованской и ее коллег по профильному комитету Госдумы, получить пай будет дешевле, чем купить квартиру в ипотеку.