Без базара и казино. Топ-потерянных инвестиций Ростовской области

Рынок и торговый комплекс

На пятом месте инвестиционных проектов, которые так и не были реализованы, — крытый рынок с торгово-развлекательным комплексом «Нахичеванский базар» в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Инвесторы обещали реконструировать его к 2018 году. Стоимость проекта оценивалась в 3 млрд рублей.

«Отказаться решили и от реконструкции «Нахичеванского рынка». Несмотря на неоднократные обещания инвестора закончить проект, финансирование для воплощения его в жизнь так и не было найдено», — заявила на заседании совета по инвестициям глава городского департамента экономики Светлана Камбулова.

Универсальный порт

Четвертое место занимает универсальный порт (РУП) — один из наиболее амбициозных транспортных проектов в Ростовской области . Строительство объекта входило в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы».

С 2014 года реализация проекта фактически приостановлена из-за отставания в строительстве объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. В конце 2016 года и. о. министра транспорта Ростовской области Василия Гойду сообщил, что проект заморожен из-за недостатка средств в федеральном бюджете, размер освоенных средств составил 4,68 млрд рублей.

Индустриальный парк

Не был реализован и проект индустриального парка. Администрации Ростова одобрила проект высокотехнологичного «Технополис Ростова» в июле 2014 года, инициатором проекта выступало ООО «Синкопа Менеджмент».

Основными участниками проекта должны были стать новочеркасский производитель светодиодного оборудования ООО «Интессо», выпускающая электродвигатели зеленоградская компания ООО «АС и ПП», а также ростовский разработчик и производитель металлоконструкций ООО ПО «Платон».

Общий объем инвестиций на 2015–2016 годы предполагался в объеме 1,5 млрд рублей. Для реализации проекта администрация города намеревалась выделить земельный участок площадью 22 га в северо-западной части Ростова, рядом с жилым районом «Суворовский». Инвесторы отказались от реализации проекта из-за отсутствия финансирования.

Отель «Шератон»

Отель «Шератон» занимает четвертое место. Строительство начинало ООО «Лира». Возведение гостиницы было приостановлено в 2015 году из-за подорожания курса рубля и финансовых сложностей компании.

В апреле 2016 года из-за долгов по кредиту владельцем объекта стал «Галс-Девелопмент» , входящий в группу ВТБ . Но вскоре ВТБ заявил, что больше не имеет отношения к «Шератону». Ростуризм исключил недостроенный 5-звездочный отель из программы подготовки к ЧМ-2018.

Говорилось, что гостиница на 48,5 тыс. кв. метров будет расположена в центральной части Ростова. В бизнес-комплекс войдут 307 номеров. Но пока «Шератон» — это долгострой в центре города.

Игорная зона «Азов-Сити»

В 2010 году в регионе должен был появиться «Азов-Сити». Но Госдума приняла в 2010 году закон, согласно которому Ростовская область исключается из списка субъектов РФ, на территории которых могут быть расположены такие объекты.

Власти Кубани предложили перенести игорную зону «Азов-Сити» на Черноморское побережье России «с целью повышения экономической эффективности». В это время Ростовская область уже вложила более полумиллиарда рублей из бюджета на ремонт дороги Ростов — Азов — Ейск — Краснодар , газификацию, водопровод и прочую инфраструктуру зоны. Учитывая затраты частных инвесторов, сумма издержек по предварительным подсчетам составила 1,26 млрд рублей.