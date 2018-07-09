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Медицинские учреждения Приморья задолжали более двух млрд рублей
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Медицинские учреждения Приморья задолжали более двух млрд рублей 

Prim.News 4 часа назад
Это кредиторская задолженность.
По состоянию на 1 июня 2018 года, кредиторская задолженность медицинских учреждений Приморского края составила около 2,1 млрд рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность — около 943 млн рублей (в 24 учреждениях, в 13 учреждениях просроченная задолженность снизилась). Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края.
Согласно информации департамента здравоохранения Приморского края, в 2018 году плановая стоимость медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования (далее — ОМС) по подведомственным учреждениям составляет около 24,6 млрд рублей (89 учреждений осуществляют свою деятельность в системе ОМС из 112 подведомственных медицинских организаций). Из них на заработную плату с начислениями с учетом исполнения показателей заработной платы за счет средств ОМС необходимо около 16,61 млрд рублей, или 67,73% от стоимости.
В целях снижения кредиторской задолженности учреждениями проводятся следующие мероприятия:
— оптимизация штатных расписаний в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи (в соответствии с требованиями к профессиональным стандартам осуществляется перевод младшего медицинского персонала в категорию прочего персонала (уборщики);
— обучение медицинского персонала правильному оформлению сведений об оказанной медицинской помощи населению, в целях исключения финансовых потерь;
— создание контрактных служб в целях централизации закупок товаров (работ, услуг);
— комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Приморском крае рассматривается вопрос об увеличении размера базовой ставки с целью повышения стоимости медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях.
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