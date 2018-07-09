Арендатор «18-»: как зарегистрировать ребенка в съемной квартире

Семейные арендаторы с маленькими детьми могут попросить хозяина квартиры зарегистрировать там ребенка. Но не все собственники готовы пойти на это, так как боятся, что с выпиской несовершеннолетнего будут проблемы. Юристы рассказали сайту "РИА Недвижимость", на какие нюансы арендодателю стоит обратить внимание и как подстраховаться в данном случае.

Временное и только временное

Для начала стоит определиться с термином "прописка". Дело в том, что с принятием нового законодательства он был заменен терминами "регистрация по месту жительства" и "регистрация по месту пребывания", однако в обиходе понятия "выписка" и "прописка" используются по-прежнему.

Если арендатор хочет получить регистрацию по месту пребывания в квартире, то ему необходимо получить согласие собственника помещения, объясняет управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский . Однако после этого зарегистрировать своего ребенка он может и без такого согласия. Это касается несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста.

А вот когда речь идет о постоянной прописке арендатора, то есть о регистрации по месту жительства, то здесь, как правило, мало кто из собственников соглашается на подобный шаг, добавляет адвокат Олег Сухов . Теоретически это возможно, но потребуется готовить бессрочный договор найма и указывать арендатора в качестве члена своей семьи. И в этом случае "выписать" зарегистрированных в вашей квартире без их на то желания будет возможно только через суд. Чтобы обезопасить себя при сдаче квартиры в аренду, стоит проверять наличие у арендатора несовершеннолетних детей перед предоставлением согласия на временную регистрацию, советует Старинский.

При предоставлении в МФЦ (паспортном отделе ОВД или ЖЭУ) обязательно обозначайте дату, в течение которой постояльцы вправе воспользоваться жилым помещением. Максимальный срок составляет пять лет, при этом можно указать меньший срок, например, три месяца, полгода или год, если в жильцах не уверены. Если же цифру в заявлении не указать, получится, что вы прописали и постояльца, и его ребенка на все пять лет.

По истечении срока, который был указан в заявлении о временной регистрации, право на проживание у человека, а значит, и у всех членов его семьи, включая детей, прекращается автоматически. При этом до истечения срока, если нет на то весомых причин, выселить гражданина, да еще и с ребенком, можно только в судебном порядке, объясняют юристы.

Спокойствие, выписка возможна

"Регистрация граждан по месту пребывания в помещениях, которые не являются их местом жительства, осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению с собственниками жилых помещений", — говорит руководитель практики семейных споров адвокатской конторы "Бородин и Партнеры" Елена Овчинникова.

Причем регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с регистрационного учета по основному месту жительства.

При этом переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу, например, в случае продажи квартиры, может стать основанием для прекращения права пользования жилым помещением временных жильцов, указывает Овчинникова.

Однако если зарегистрированные лица подписали с прежним собственником договор пользования жилым помещением (договор найма жилого помещения), то по общему правилу смена собственника помещения не является основанием для прекращения такого договора, продолжает юрист. Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если в договоре срок не определен, договор считается заключенным на пять лет.

"Поэтому при оформлении договора аренды продумывайте его условия, указывайте реальный срок пользования жилым помещением, чтобы иметь возможность в нужный для вас момент расторгнуть договор и прекратить временную регистрацию лиц, во избежание лишних проблем при распоряжении своим имуществом", — советует Овчинникова.

Впрочем, адвокаты не видят каких-либо рисков при продаже квартиры, если там временно зарегистрирован несовершеннолетний.

"Собственник либо до сделки снимает несовершеннолетнего с регистрационного учета, либо в договоре купли-продажи прописывается условие, что такой несовершеннолетний утрачивает право пользования жилым помещением, что является основанием для его выписки новым собственником", — говорит Сухов.

А что если конфликт?

Бывает так, что арендатор отказывается снять с регистрационного учета себя и ребенка, если собственник просит это сделать до окончания срока регистрации, например, в случае продажи квартиры.

В этом случае можно предоставить в суд предварительный договор купли-продажи, который будет подтверждать намерения собственника реализовать свою недвижимость, говорит Старинский. Как правило, в таких спорах суд встает на сторону собственника, особенно если речь идет о договоре аренды, а не о родственных отношениях.