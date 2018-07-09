Апартаменты в Москве покупают в основном люди моложе 35 лет

30% покупателей — граждане более старшей возрастной категории, от 36 до 60 лет.

Апартаменты нередко приобретают москвичи или резиденты иногородних и иностранных компаний в качестве дополнительной жилплощади — рядом с офисом или представительством фирмы.

Наибольшим спросом пользуются апартаменты комфорт-класса — их покупают 55% граждан. В предложении же наиболее широко представлены апартаменты бизнес-класса — 62% от всего числа. Лоты категории стандарт на рынке и вовсе не представлены.