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Апартаменты в Москве покупают в основном люди моложе 35 лет
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Апартаменты в Москве покупают в основном люди моложе 35 лет 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
30% покупателей — граждане более старшей возрастной категории, от 36 до 60 лет.
Апартаменты нередко приобретают москвичи или резиденты иногородних и иностранных компаний в качестве дополнительной жилплощади — рядом с офисом или представительством фирмы.
Наибольшим спросом пользуются апартаменты комфорт-класса — их покупают 55% граждан. В предложении же наиболее широко представлены апартаменты бизнес-класса — 62% от всего числа. Лоты категории стандарт на рынке и вовсе не представлены.
Основной спрос на апартаменты сконцентрирован в центре — 35% от общего объема. В тройке лидеров также запад и юг Москвы.
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