Пенсионеров избавили от взносов на капремонт

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, освобождающий от уплаты взносов за капремонт семьи, в которых живут пенсионеры старше 70 лет с инвалидами I и II групп. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе идет речь о полном или частичном освобождении от уплаты взносов. Законопроект дает региональным властям право компенсировать расходы на капремонт собственникам в возрасте 70-80 лет, которые живут в семьях, полностью состоящих из неработающих инвалидов или пенсионеров.

Документ разработали депутаты из разных фракций Госдумы, сенатор Аркадий Чернецкий и Заксобрание Ростовской области . По мнению авторов законопроекта, такая инициатива необходима, так как неработающие собственники в возрасте от 70 лет часто живут вместе с инвалидами I или II группы, не получая компенсацию взносов.

Ранее Госдума приняла закон, дающий россиянам в возрасте 70-80 лет право на полную или 50-процентную компенсацию взносов. Однако ее не могли получить пенсионеры, живущие вместе с инвалидами. В законе шла речь только об одиноких пожилых людях или тех, кто живет в семье, состоящей из неработающих пенсионеров.