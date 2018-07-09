Навар с мундиаля. Как заработали на аренде квартир во время Чемпионата

Во время Чемпионата мира по футболу Россия приняла столько гостей — в том числе, из-за границы, что мест в гостиницах не хватало — многие воспользовались этим, чтобы сдавать болельщикам в аренду квартиру. Так сделала и бывшая челябинка, которая переехала в Казань

Изначально Елена Сафина не планировала сдавать свою однокомнатную квартиру, которую приобрела при переезде в Казань. Но когда переехала к мужу, задумалась — почему бы не воспользоваться шансом заработать, который предоставил мундиаль?

Тем более, к тому времени Казань охватила настоящая лихорадка — некоторые даже переезжали к родителям с мебелью и посудой, чтобы сдавать свои квартиры болельщикам из других городов России и иностранным туристам.

Кондиционер — обязательно!

«Я сравнительно поздно подключилась к этому ажиотажу, — рассказывает Елена. — Многие хотели выставить объявления о сдаче квартир на специальных сайтах (в основном, иностранных), но не все успели — требовалась подтверждение, что у вас действительно есть жильё, и, конечно, фото самой квартиры. Потом надо было связаться с самим сайтом, его представители перезванивали и уточняли некоторые детали. Я успела, но так как всё произошло в последний момент, выставила сравнительно низкие цены — 7-5 тысяч рублей в сутки. Те, кто подсуетились заранее, смогли неплохо заработать. Знаю одну семью, у которой 6 человек из Франции сняли квартиру за полгода до чемпионата, причём заплатили 100 тысяч рублей».

Требования у большинства туристов были достаточно скромные. Необходимо было обеспечить приезжих свежим бельём, горячей водой и так далее. Обязательное требование — кондиционер. Разумеется, после отъезда каждого гостя надо было проводить уборку.

Первыми приехали российские болельщики из Красноярска — сначала супружеская пара с ребёнком, а потом мужчина с сыном.

«Сказали, что клюнули на мое объявление, так как плата была из самых низких, — говорит Елена. — Хотя первые красноярцы были явно люди не бедные — однажды только за то, что я подвезла их до нужного места дали тысячу рублей. А вот китайцы из США оказались жадными — сообщили, что приезжают ночью в 3 часа, попросили их встретить. А у меня ребёнок грудной, я попросила их хотя бы доплатить. Так они отказались, и свою бронь отменили».

А вот гости из Колумбии (два брата, один из них с сыном) оставили самое приятное впечатление — открытые, добрые и без претензий. Удивило хозяйку, правда, то, что когда колумбийцы заходили с улицы, то не снимали обувь.

«И у других иностранцев была такая же привычка, так что натоптали прилично. Впрочем, может, это я виновата — надо бы поставить одноразовые тапочки», — сокрушается Елена.

Пили много, но только воду

После колумбийцев приехали болельщики из Аргентины . Они запомнились тем, что по лицам у них всё можно было прочитать. Если в начале были весёлые, но после проигрыша своей сборной ходили мрачные, как тучи.

Последними иностранными гостями стали туристы из ЮАР — муж с женой и дочерью. Они стали единственными, кто случайно нанёс квартире незначительный ущерб — сломали раздвижной диван. Причём в поломке не признались, а специально оставили диван раздвижным и сложили на него кучу одежды.

«Но это в целом мелочи! — считает Елена. — Так-то все гости были достаточно аккуратные — никто пирушек в квартире не устраивал. Но. Честно говоря, наши туристы показались мне более аккуратными — обязательно всё за собой уберут. А иностранцы оставляли все в беспорядке — как привыкли в отелях. Ещё запомнилось, что все гости из-за рубежа много пьют — имеется в виду, обычную воду. После них везде стояли бутылки и стаканчики с водой. Может, жара сказалась?»

Хотя заработать на туристах Елене удалось немного, она всё равно довольна — и город преобразился в связи с чемпионатом мира, и с иностранцами пообщаться удалось.

«Правда, по-английски я не говорю, но выручали Интернет-переводчик и родственник, который из другого города обговаривал по телефону с иностранцами всякие моменты», — улыбается Елена.