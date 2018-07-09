До свидания, долевка: подорожает ли жилье в Поморье

Весь перечень новых поправок занимает около 100 страниц.

С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок о долевом строительстве. Теперь прямая продажа жилья в строящихся домах запрещена. Спустя ровно год после этого указом Владимира Путина заключение долевых договоров будет прекращено. 29.ru вместе с местными застройщиками разобрались, какие изменения теперь ждет рынок, и как это повлияет на стоимость жилья.

Теперь компания, желающая попасть на рынок долевки, должны заниматься строительством не менее трех лет и за это время построить 10 тысяч квадратных метров жилья.

Уже к сентября застройщики должны открыть банковский счет по каждому разрешению на строительство. При этом банк будет регулировать расходы застройщика. В новых поправках разграничивается, какие расходы считаются целевыми, а какие нет. Определяется срок, в который банк должен дать свое одобрение или отказ по операции.

— До сих пор остается неясным, готова ли наша банковская система к такому увеличению нагрузки. С одной стороны, есть опасения, что повторится непростая ситуация, которая возникла в связи с переходом на страхование ответственности застройщика, когда страховые компании также были не готовы к объему выпавшей на их долю работы, а застройщики тяжело перенесли дополнительные финансовые траты, — считает председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов

Некоторые застройщики уверены: кроме безопасности дольщиков, возрастет и стоимость жилья.

— Это сразу не скажется, в течение трех лет будет повышение цены. Будет такой фактор, как увеличение себестоимости строительства. У нас увеличиваются цены на материалы, на энергоносители, на техприсоединение. Потому объективно есть и другие факторы для увеличения стоимости недвижимости. То есть, это не будет резкое изменение цены, это будет плавное изменение в сторону повышения, — пояснил руководитель группы СМК Сергей Махов

В новых поправках с 1 июля 2019 прописано обязательное введение системы эскроу-счетов. Средства граждан будут попадать в банк и выдаваться застройщику только после окончания строительства.

— Для покупателей жилья ожидаются позитивные изменения. Так как денежные средства клиента в размере стоимости квартиры не будут перечислены застройщику до тех пор, пока дом не будет построен, риск возникновения ситуации, когда застройщик получал от клиента денежные средства в полном объеме и мог увеличивать сроки или вовсе остановить процесс строительства, будут сведены к минимуму, так как после принятия поправки за деятельностью застройщика контроль будет вести кредитующий застройщика банк, — рассказали в Уралсибе.

Один из застройщиков Архангельска , пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что эта поправка выгодна в первую очередь банкам. Получается, что, кроме покупателей квартир, за кредитом начнут обращаться и застройщики. И выходит, что банк за одну квартиру выдаст сразу два кредита — и застройщику, и покупателю.

Еще одно изменение — создание единой информационные системы на базе Дом.рф, принадлежащего Росимуществу . Застройщики должны будут размещать там всю информацию и документацию.

— Можно с большой долей вероятности предположить, что эти изменения — не последние. Неясность в вопросе того, что будет дальше, влияют на застройщиков и на покупателей квартир не лучшим образом. Изменения и дополнительные ограничения, прописанные в законе, так или иначе потребуют дополнительных затрат для застройщиков, не говоря уже об отмене долевого строительства. Естественно, что и экономика проектов вместе с этим претерпит изменения, — резюмировал Александр Фролов.

В Архангельске существует четыре объектов, чьи дольщики признаны обманутыми. Застройщик ЖК «Соната» пообещал построить крупнейший в регионе жилой комплекс, 86 дольщиков внесли более 129 миллионов рублей, а в 2007 году стройка заглохла на уровне второго этажа. Теперь вместо него закончит стройку к 2020 году инвестор «СоюзАрхТранс».

33 дольщика «Дома на площади» на Выучейского, 98, уже восемь лет не могут получить свои квартиры. К концу этого года стройку обещают завершить силами инвестора. Также инвесторы завершат строительство ЖК «Ленинградский» и ЖК «Верона».

В Архангельске есть и дольщики, которые не считаются обманутыми, ведь какие-то работы на стройке ведутся. В такую ситуацию попали люди, купившие квартиры в строящемся ЖК «Традиция» в Соломбале. Стройка забуксовала еще в 2014 году, и с тех пор практически не сдвинулась с места.