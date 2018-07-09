Легенда на молоке

Холдинг Legenda Intelligent Development приобрел у компании Meridian Development из Казахстана проект строительства жилого комплекса на бывшей территории завода «Петмол» в Санкт-Петербурге . Объем инвестиций в него оценивается в 8 млрд рублей.

О завершении сделки рассказали несколько участников строительного рынка. По их данным, в конце июня 2018 года Legenda приобрела 8,5 га на бывшей территории завода «Петмол». Раньше этот участок в партнерстве с Meridian Development планировала застраивать казахстанская компания BI Group. Был даже разработан проект жилого комплекса Promenade стоимостью около 10 млрд рублей. Но партнеры поссорились и разошлись.

В итоге участок приобрела Legenda. Сумма сделки не раскрывается. По оценке гендиректора СК «Красная Стрела» Николая Урусова, стоимость проекта могла составить примерно 1,1-1,4 млрд рублей, учитывая, что разрешение на строительство уже получено.

Гендиректор компании Legenda Василий Селиванов сделку подтвердил. По его словам, на участке появится жилой комплекс из четырех корпусов общей площадью 87,1 тыс. кв.м. (жилая площадь — 36,4 тыс. кв.м). Проектом предусмотрен подземный паркинг на 570 машин, коммерческие встройки, детский сад и кладовые (262 небольших помещений на техническом этаже для нужд жильцов). Проект разработан «Студией 44» Никиты Явейна . Высота зданий не превысит 8 этажей.

«Этот проект станет для нас дебютом в сегменте бизнес-класса и станет нашим авторским переосмыслением стандартного «бизнеса», представленного на рынке», — говорит Василий Селиванов.

Работы на площадке планируется начать уже в этом году и завершить до конца 2022 года. Общий объем вложений в проект оценивается в 8 млрд рублей. Из до 2 млрд рублей может составить проектное финансирование — кредитную линию с таким лимитом открыл холдингу Legenda Альфа-банк

Участники рынка отмечают, что Legenda приобрела интересный актив. «Место хорошее — на пересечении Московского проспекта и Обводного канала, в шаговой доступности от метро. Близко к центру города. Близлежащие новостройки уже частично заселены и уже успели обзавестись необходимой коммерческой инфраструктурой во встроенных помещениях», — говорит генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков . Но, по его словам, у участка есть свои особенности — на территории действуют ограничения, связанные с охранными обязательствами, что создаст девелоперу определенные сложности с конфигурацией новых зданий и сохранением существующих.

«Территория «Петмола» интересна для покупателей — здесь хорошая транспортная доступность — между аэропортом и центром города. Так же близок выезд на ЗСД. При этом, сам участок уже не промзона со всеми ее недостатками, а обжитой и активно развивающийся жилой район, где есть магазины, рестораны и все что нужно для нормальной жизни», — говорит коммерческий директор ГК Docklands development Екатерина Запорожченко.

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