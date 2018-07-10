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В Лобне сдали проблемный долгострой
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В Лобне сдали проблемный долгострой 

Lenta.ru 14 часов назад
Фото: страница «Форум ЖК «Лобня Сити» во «ВКонтакте»
В Лобне завершено строительство одного из самых проблемных долгостроев ЖК «Лобня-Сити», заявил глава городского округа Евгений Смышляев во вторник, 10 июля. Его цитирует Лобненское информационное агентство.
«Следующий этап — подача документов на ввод в эксплуатацию, затем постановка на кадастровый учет. Процедуры должны занять несколько недель. Сразу после их завершения дольщики смогут получить ключи от своих квартир», — рассказал он.
Смышляев уточнил, что дольщики объектов по ул. Спортивной получат свои ключи уже через несколько месяцев. При этом большими темпами идет строительство второго корпуса дома. В настоящий момент там возведены уже 10 этажей, всего запланировано 16.
«Регулярно мы совершаем выезды на объекты строительства и оказываем максимально возможное содействие застройщикам проблемных объектов в решении всех возникающих проблем. Наша задача и один из главных приоритетов — сделать так, чтобы в Лобне не осталось долгостроев», — заключил глава городского округа.
В октябре зампредседателя регионального правительства Максим Фомин заявил, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов. С уже существующими в регионе борются при помощи инвестиций.
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