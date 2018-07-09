В Москве резко выросла выдача разрешений на строительство

В Москве в конце июня резко выросла выдача разрешений на строительство

Москве в конце июня, в преддверии вступления в силу изменений в законодательство о долевом строительстве резко выросла выдача разрешений на строительство, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

"В последнюю неделю июня Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения, что более чем в семь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечается в нем.

В том числе 20 выданных за последнюю неделю июня разрешений на строительство пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные — на корпуса уже в строящихся проектах, добавляется в сообщении.

С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами. Также застройщики должны создавать отдельные юрлица для каждого жилого проекта. Кроме того, ужесточились требования к финансовому положению и опыту застройщика.