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В Москве резко выросла выдача разрешений на строительство
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В Москве в конце июня резко выросла выдача разрешений на строительство 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в конце июня, в преддверии вступления в силу изменений в законодательство о долевом строительстве резко выросла выдача разрешений на строительство, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
"В последнюю неделю июня Мосгосстройнадзором было выдано 52 разрешения, что более чем в семь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечается в нем.
В том числе 20 выданных за последнюю неделю июня разрешений на строительство пришлось на корпуса в новых жилых комплексах, остальные — на корпуса уже в строящихся проектах, добавляется в сообщении.
С 1 июля вступили в силу поправки, ужесточающие госконтроль долевого строительства. В частности, застройщики застройщики не могут напрямую подавать недостроенное жилье покупателям. Девелоперы должны воспользоваться либо банковским сопровождением, либо открыть эскроу-счет. Еще через год останется только схема с эскроу-счетами. Также застройщики должны создавать отдельные юрлица для каждого жилого проекта. Кроме того, ужесточились требования к финансовому положению и опыту застройщика.
РИА Недвижимость: последние новости
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