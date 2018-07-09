Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартире

Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартиреЖитель квартиры в Махачкале был оштрафован госжилинспекцией Дагестана за самовольную перепланировку жилых помещений, сообщает пресс-служба ГЖИ РД.

В июне 2018 года в ведомство было нправлено обращение о том, что проживающий в квартире на площади Коминтерна производит самовольную перепланировку и переоборудование. Инспекция выехала на место с целью проверки фактов нарушения, которые позже подтвердились: