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Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартире
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Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартире 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Житель Махачкалы оштрафован за незаконную перепланировку в квартиреЖитель квартиры в Махачкале был оштрафован госжилинспекцией Дагестана за самовольную перепланировку жилых помещений, сообщает пресс-служба ГЖИ РД.
В июне 2018 года в ведомство было нправлено обращение о том, что проживающий в квартире на площади Коминтерна производит самовольную перепланировку и переоборудование. Инспекция выехала на место с целью проверки фактов нарушения, которые позже подтвердились:
«Владелец квартиры № 1 произвел в ней самовольную перепланировку и снес перегородки между помещениями 1, 2, 3, 4 и 5. Установленные факты являются нарушением п.19б «Правил пользования жилыми помещениями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2006 г. N 25 и ст. 26 ЖК РФ «Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»», — сообщает источник. В связи с нарушением правил пользования жилыми помещениями, владельцу квартиры наложен штраф по ч.2 ст.7.21. КоАП РФ и выдано предписание о необходимости устранить выявленные в ходе проверки нарушения.
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