Более 350 семей отметили новоселье: «ЮгСтройИнвест» сдал дом раньше намеченного срока

В выходные в микрорайоне «Панорама» Краснодара прошел праздник в честь сдачи очередного дома группы компаний «ЮгСтройИнвест». Новоселье отпраздновали вместе с 357 семьями 29 литера. Дом был сдан раньше намеченного срока. На мероприятии звучала музыка, в детей ждали игры с аниматорами и трансформерами. Около 29 литера находиться расположилась яркая детская площадка, появился новый сквер с ландшафтным дизайном и уютной беседкой. Новый дом с бесшумными лифтами и с лепниной в подъездах стал настоящим украшением микрорайона.

«Прежде всего, выбирала застройщика и собирала информацию перед покупкой. Мне было важно, что «ЮгСтройИнвест» давно на рынке, и дома всегда сдаются вовремя. И, конечно же, я обращала внимание на благоустройство, — отметила Надежда Чеботарева, жительница квартиры в новом доме. Строительство «Панорамы» началось в 2011 году. За 7,5 лет микрорайон смог стать маленьким городом с собственной инфраструктурой и благоустройством. Новоселье в 29 литере стало предпоследним для «Панорамы». Сейчас на территории уже завершается строительство домов, однако купить квартиру в микрорайоне еще можно.

Начальник отдела продаж компании «ЮгСтройИнвест Кубань» Елена Богачева рассказала, что каждое новоселье для группы компаний «ЮгСтройИнвест» –особенное событие. «Мы очень рады видеть, как много счастливых семей доверяют свой семейный уют именно нам. 16 июля мы объявляем старт продаж 30 литера, это последний дом микрорайона «Панорама». Новоселов как всегда ждет прекрасное благоустройство и высокое качество квартир», — уточнила Богачева. В одно время с домами «ЮгСтройИнвест» возвела и оборудовала 3 детских сада, филиал поликлиники, отделения почты и полиции. Сейчас «Панораму» называют «территорией спорта»: в микрорайоне расположены спортивные площадки, крытый тренажерный зал, скейт-парк и воркаут-площадка. Кроме этого, здесь регулярно проходят городские и краевые спортивные чемпионаты.

Концепцию комплексного строительства группа компаний также создает в другом краснодарском проекте — микрорайоне «Губернский». Там сдано 6 домов, а также имеется детский сад, школа на 1550 мест, современный роллердром, спортплощадки, игровые комплексы и три аллеи площадью более 2,5 гектаров. Вскоре там появятся еще два детских сада, ясли и поликлиника.