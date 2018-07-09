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Аграрии Ненецкого АО получат господдержку на строительство ферм
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Аграрии Ненецкого АО получат господдержку на строительство ферм 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 9 июля. Аграрии Ненецкого автономного округа получат господдержку на строительство ферм. Как сообщила в понедельник пресс-служба окружного правительства, фермеры могут рассчитывать на компенсацию от 20% до 60% затрат.
"В НАО утвержден порядок предоставления инвестиционной субсидии аграриям.
Документ позволит оказывать окружным сельхозтоваропроизводителям получать финансовую поддержку на строительство ферм и убойных пунктов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в окружном бюджете на поддержку аграриев предусмотрено около 90 млн рублей, 30 млн из которых планируется направить в Ненецкую агропромышленную компанию на строительство телятника на 700 голов в селе Тельвиска, стоимость объекта составляет более 90 млн рублей. Решение о поддержке компании было принято в ходе поездки главы НАО Александра Цыбульского в Тельвиску этой зимой. Тогда же инициировали и разработку документа, позволяющего финансово помогать местным аграриям, готовым инвестировать в собственное развитие.
По данным регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК, ведомство готово начать принимать заявки уже на этой неделе. Потенциальными получателями субсидии являются Ненецкая агропромышленная компания, сельскохозяйственный производственный кооператив «Сула», «Ижемский оленевод», «Индига», которые уже реализуют собственные инвестиционные проекты по строительству ферм или убойных пунктов.
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