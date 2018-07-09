«Инград» построил школу в подмосковной в Апрелевке

МОСКВА , 9 июля — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Инград» получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 880 мест на территории ЖК Vesna в подмосковной Апрелевке , говорится в сообщении компании.

"Общая площадь школы составляет 15,6 тысячи квадратных метров, она рассчитана на обучение 11 классов, по четыре в параллели, процесс обучения будет происходить в одну смену", — отмечается в нем.

Как сообщается в пресс-релизе, в школе запроектировано 47 кабинетов, спортивный и актовый залы, из них 16 кабинетов начальной школы, 31 кабинет для старшей и средней школы, четыре кабинета иностранных языков, два кабинета информатики для занятий первого класса, два кабинета труда.

Новое образовательное учреждение станет структурным подразделением Апрелевской школы №3 и примет первых учеников 1 сентября 2018 года, добавляется в сообщении.

ЖК Vesna — квартал комплексной застройки комфорт-класса с объектами образовательной и коммерческой инфраструктуры. На общей площади в 33 гектара будет построено 16 монолитно-кирпичных домов переменной этажности: 6, 9, 12 этажей.