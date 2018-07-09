«Инград» построил школу в подмосковной в Апрелевке 

МОСКВА, 9 июля — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «Инград» получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 880 мест на территории ЖК Vesna в подмосковной Апрелевке, говорится в сообщении компании.
"Общая площадь школы составляет 15,6 тысячи квадратных метров, она рассчитана на обучение 11 классов, по четыре в параллели, процесс обучения будет происходить в одну смену", — отмечается в нем.
Как сообщается в пресс-релизе, в школе запроектировано 47 кабинетов, спортивный и актовый залы, из них 16 кабинетов начальной школы, 31 кабинет для старшей и средней школы, четыре кабинета иностранных языков, два кабинета информатики для занятий первого класса, два кабинета труда.
Новое образовательное учреждение станет структурным подразделением Апрелевской школы №3 и примет первых учеников 1 сентября 2018 года, добавляется в сообщении.
ЖК Vesna — квартал комплексной застройки комфорт-класса с объектами образовательной и коммерческой инфраструктуры. На общей площади в 33 гектара будет построено 16 монолитно-кирпичных домов переменной этажности: 6, 9, 12 этажей.
"Инград" работает с 2012 года, специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. В 2016 году контролирующий компанию концерн «Россиум» бизнесмена Романа Авдеева также купил у Михаила Прохорова застройщика ОПИН. В конце прошлого года девелоперские активы концерна были объединены в единую компанию под брендом «Инград».