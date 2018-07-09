Ещё
Гостиницу могут создать в расселенных казармах в Щелкове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гостиницу могут создать в расселенных казармах в Щелкове 

РИАМО 5 часов назад
Казармы в 1-м Советском переулке в Щелкове, откуда как из ветхого жилья переселили семьи, планируют передать инвестору для реконструкции, также для переселенцев из ветхого жилья планируют построить еще три дома, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.
«На Новой Фабрике, 4, снесли казармы, а в 1-м Советском переулке оставили к реконструкции, потому что там объект культурного наследия, и мы подыскиваем инвестора, готового там сделать или гостиницу, или квартиры», — сказал Валов.
Он рассказал, что из казарм выселили порядка 500 семей в благоустроенные квартиры. И сейчас решается вопрос со строительством еще трех домов.
«Застройщик, который у СУ-155 выкупил возможность строительства, к сожалению, никак не может пройти процедуру утверждения проекта, как только эта процедура будет утверждена, он начнет строить первые три дома», — отметил глава.
РИАМО: последние новости
Здание ресторана «Прага» в центре Москвы выставят на торги Число зарегистрированных ДДУ в Подмосковье сократилось на 7,1% в первом полугодии Аналитики назвали причины скачка выданных разрешений на строительство жилья в Москве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку113
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей121
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро51
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение