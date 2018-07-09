Гостиницу могут создать в расселенных казармах в Щелкове

Казармы в 1-м Советском переулке в Щелкове, откуда как из ветхого жилья переселили семьи, планируют передать инвестору для реконструкции, также для переселенцев из ветхого жилья планируют построить еще три дома, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.

«На Новой Фабрике, 4, снесли казармы, а в 1-м Советском переулке оставили к реконструкции, потому что там объект культурного наследия, и мы подыскиваем инвестора, готового там сделать или гостиницу, или квартиры», — сказал Валов.

Он рассказал, что из казарм выселили порядка 500 семей в благоустроенные квартиры. И сейчас решается вопрос со строительством еще трех домов.