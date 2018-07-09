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«Дочка» «Росатома» получила разрешение на строительство ветровой электростанции в Адыгее
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«Дочка» «Росатома» получила разрешение на строительство ветровой электростанции в Адыгее 

Rambler News Service 5 часов назад
Компания «ВетроОГК» (входит в «Новавинд» — дивизион госкорпорации «Росатом», отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике) получила разрешение на строительство ветровой электростанции в Адыгее, говорится в сообщении «Росатома».
Соответствующий документ был выдан Комитетом республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.
Получению разрешения предшествовало положительное заключение Госэкспертизы Адыгеи как на строительство ВЭС общей мощностью 150 МВт на территории Шовгеновского и Гиагинского районов, так и на строительство подстанции на 220 кВ. Общая площадь участков под строительство составит 163,913 тыс. кв. метров.
Как сообщалось ранее, первые ветроэлектростанции (ВЭС) «Росатома» появятся на юге России — в Республике Адыгея (150 МВт) и Краснодарском крае (200 МВт). В Республике Адыгея ВЭС будет построена на территории двух муниципальных районов — Шовгеновского и Гиагинского. Ввод первой генерации планируется в 2018 году.
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