«Дочка» «Росатома» получила разрешение на строительство ветровой электростанции в Адыгее

Компания «ВетроОГК» (входит в «Новавинд» — дивизион госкорпорации «Росатом» , отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике) получила разрешение на строительство ветровой электростанции в Адыгее , говорится в сообщении «Росатома».

Соответствующий документ был выдан Комитетом республики Адыгея по архитектуре и градостроительству.

Получению разрешения предшествовало положительное заключение Госэкспертизы Адыгеи как на строительство ВЭС общей мощностью 150 МВт на территории Шовгеновского и Гиагинского районов, так и на строительство подстанции на 220 кВ. Общая площадь участков под строительство составит 163,913 тыс. кв. метров.