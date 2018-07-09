Власти объяснили отсутствие в Тюменской области обманутых дольщиков 

Начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов ГУС Тюменской области Вадим Ряска рассказал, как региону удалось решить проблему обманутых дольщиков. Поправки в 214-й Федеральный закон, направленные на защиту средств дольщиков в жилищном строительстве, в России вступили в силу с 1 июля. «В Тюменской области была проведена очень серьезная работа, благодаря которой с 2010 года удалось восстановить жилищные права почти шести тысяч дольщиков, участвовавших в строительстве 75 многоквартирных домов. Это если не считать те объекты, где фиксировались незначительные проблемы наподобие нарушения сроков сдачи в эксплуатацию, что органы власти региона также решали в ручном режиме», — рассказал Вадим Ряска в ходе делового завтрака «Ключевые тренды сферы жилищного строительства в Тюмени», организованного на минувшей неделе агентством «ФедералПресс» совместно с газетой «Квартирный вопрос». По его словам, к каждому объекту подходили индивидуально и комплексно. «Пик возникновения проблемных объектов пришелся 2008-10 годы, когда застройщики не считали нужным оформлять землю, разрешения на строительство, строили там где хотели. В итоге возникло много самовольно возводимых объектов, по которым затем приходилось решать вопросы организационного характера, оформления разрешительной документации, разбираться с сетевыми компаниями. Благодаря тому, что на сегодняшний день законы достаточно жестко регламентируют требования и к застройщикам, и к объектам, сейчас таких ситуаций уже не возникает», — подчеркнул Вадим Ряска. Он сообщил, что всего в регионе было более 60 проблемных объектов. «Мы разработали дорожные карты, провели большую работу с самими дольщиками. Они видели, что органы власти не бездействуют, на каждом объекте мы создавали инициативные группы, а затем отрабатывали ситуацию совместно с жителями, застройщиками, другими компаниями, которые могли поучаствовать в работе над объектом, — рассказал представитель Главного управления строительства Тюменской области. — Эта работа привела к такому результату, что с августа 2017 года у нас не осталось объектов, которые должны быть включены в региональную дорожную карту проблемных домов. Последними были дома ПСК «Континент», которые стоят в центре города, а также один объект в Тюменском районе. Мы нашли механизм — был принят областной закон, согласно которому всех дольщиков переселили в другие объекты за счет средств областного бюджета», — отметил Вадим Ряска. Также начальник отдела государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов ГУС Тюменской области обратил внимание, что в России не было единого федерального механизма помощи обманутым дольщикам. «В свое время Минстрой отдал этот вопрос на откуп регионов, — заметил он. — Кто-то пустил ситуацию на самотек: ну обанкротился застройщик — пусть дольщики решают вопрос с созданием ЖСК, забирают объект, сами его достраивают. Возможно, в каких-то регионах не захотели тратить бюджетные средства, искать какие-то другие механизмы, а в некоторых субъектах наоборот подошли очень серьезно, поделились с коллегами опытом. Так поступили в частности мы. Нашу практику с подачи Минстроя растиражировали на всю Россию. Сейчас к нам обращаются профильные структуры из других областей и спрашивают, как нам удалось справиться с проблемой обманутых дольщиков», — заключил он.
Фото Юлии Кочариной