В Москве дорожает строящееся жилье

В Москве начался рост цен на строящееся жилье

В конце первого полугодия 2018-го средняя цена предложения на московском рынке новостроек (без учета элитного сегмента и проектов на присоединенных территориях) составила 154 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за шесть месяцев почти на 2,5 процента. Об этом говорится в материалах «Метриум», поступивших в «Дом» в понедельник, 9 июля.

Только за июнь «квадрат» строящихся квартир в Москве подорожал на 1,7 процента, подсчитали аналитики. По итогам полугодия положительная ценовая динамика зафиксирована почти во всех округах. Исключение составили Восточный и Южный округа, где средняя цена новых квадратных метров снизилась на 2,5 и 3,3 процента соответственно.

В среднем новая квартира в Москве сейчас стоит 9,3 миллиона рублей (+5,7 процента к показателю декабря 2017-го). Средняя цена студии — 4,9 миллиона, «однушки» — 6,4 миллиона, «двушки» — 9,4 миллиона, «трешки» — 12,8 миллиона рублей.

Самая дешевая квартира в пределах «старой» Москвы предлагается за 3,33 миллиона рублей — это 19-метровая студия в одном из строящихся комплексов в районе Гольяново (ВАО).

Ранее были названы округа Москвы с наибольшим числом проданных в новостройках квартир: почти половина сделок в этом году пришлась на юго-восток, запад и северо-восток города.