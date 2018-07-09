Ещё
В Москве дорожает строящееся жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве начался рост цен на строящееся жилье 

dom.lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В конце первого полугодия 2018-го средняя цена предложения на московском рынке новостроек (без учета элитного сегмента и проектов на присоединенных территориях) составила 154 тысячи рублей за квадратный метр, увеличившись за шесть месяцев почти на 2,5 процента. Об этом говорится в материалах «Метриум», поступивших в «Дом» в понедельник, 9 июля.
Только за июнь «квадрат» строящихся квартир в Москве подорожал на 1,7 процента, подсчитали аналитики. По итогам полугодия положительная ценовая динамика зафиксирована почти во всех округах. Исключение составили Восточный и Южный округа, где средняя цена новых квадратных метров снизилась на 2,5 и 3,3 процента соответственно.
В среднем новая квартира в Москве сейчас стоит 9,3 миллиона рублей (+5,7 процента к показателю декабря 2017-го). Средняя цена студии — 4,9 миллиона, «однушки» — 6,4 миллиона, «двушки» — 9,4 миллиона, «трешки» — 12,8 миллиона рублей.
Самая дешевая квартира в пределах «старой» Москвы предлагается за 3,33 миллиона рублей — это 19-метровая студия в одном из строящихся комплексов в районе Гольяново (ВАО).
Ранее были названы округа Москвы с наибольшим числом проданных в новостройках квартир: почти половина сделок в этом году пришлась на юго-восток, запад и северо-восток города.
dom.lenta.ru: последние новости
Жители российского города начали массово избавляться от квартир Досвистелись «Прагу» продадут за два миллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку98
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей119
В украинском лесу нашли миллионы гривен25
ЕС дал Порошенко миллиард евро47
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение