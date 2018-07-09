Ещё
Глава управы рассказал жителям о работе по выявлению «серых» квартир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава управы рассказал жителям о работе по выявлению «серых» квартир 

Управа района Соколиная гора 6 часов назад
Фото: Управа района Соколиная гора
На первой в июле встрече главы управы Соколиной горы Александра Аксёнова с населением была обсуждена работа по выявлению фактов сдачи квартир собственниками в аренду без декларации доходов.
Участие во встрече с жителям района Соколиная гора приняли депутат МГД Александр Сметанов, глава МО Соколиная гора Николай Прохоров, сотрудники различных отделов и секторов управы, представители МЧС.
Александр Аксенов рассказал об организации работы по вышеупомянутой теме и предоставил отчёт о количестве жилья, выявленного в течение первого полугодия 2018 года. Глава управы добавил, что в поиске так называемого «серого» жилья участие принимают сотрудники общественных пунктов охраны правопорядка и ОМВД Соколиной горы, представители управы и управляющих многоквартирными домами компаний. Сами соколинцы также способствуют выявлению таких квартир, обеспокоенные поведением соседей или их частой сменой.
Информация о 110 «серых» квартирах в Соколиной горе была выявлена и передана в московскую ФНС за первое полугодие 2018 года.
По завершении отчётной части соколинцы смогли задать интересующие их вопросы главе управы района Соколиная гора и получить ответы на вопросы, заданные в ходе предыдущей встречи.
Недекларируемая сдача жилья в аренду может нести угрозу безопасности жильцов многоквартирного дома. Напомним, что о «серых» квартирах лучше всего сообщать в районные пункты общественного правопорядка по телефону: 8 (499) 166-15-78.
Фото: Светлана Яковлева.
Управа района Соколиная гора: последние новости
В храме на Гаражной улице разработали 28 маршрутов для паломнических экскурсий Супругов Шишкиных и Исаковых поблагодарили за крепкие семейные союзы В Соколиной горе обсудили перспективы профессии «дизайнер»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку113
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей121
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро51
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение