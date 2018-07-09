Глава управы рассказал жителям о работе по выявлению «серых» квартир 

На первой в июле встрече главы управы Соколиной горы Александра Аксёнова с населением была обсуждена работа по выявлению фактов сдачи квартир собственниками в аренду без декларации доходов.
Участие во встрече с жителям района Соколиная гора приняли депутат МГД Александр Сметанов, глава МО Соколиная гора Николай Прохоров, сотрудники различных отделов и секторов управы, представители МЧС.
Александр Аксенов рассказал об организации работы по вышеупомянутой теме и предоставил отчёт о количестве жилья, выявленного в течение первого полугодия 2018 года. Глава управы добавил, что в поиске так называемого «серого» жилья участие принимают сотрудники общественных пунктов охраны правопорядка и ОМВД Соколиной горы, представители управы и управляющих многоквартирными домами компаний. Сами соколинцы также способствуют выявлению таких квартир, обеспокоенные поведением соседей или их частой сменой.
Информация о 110 «серых» квартирах в Соколиной горе была выявлена и передана в московскую ФНС за первое полугодие 2018 года.
По завершении отчётной части соколинцы смогли задать интересующие их вопросы главе управы района Соколиная гора и получить ответы на вопросы, заданные в ходе предыдущей встречи.
Недекларируемая сдача жилья в аренду может нести угрозу безопасности жильцов многоквартирного дома. Напомним, что о «серых» квартирах лучше всего сообщать в районные пункты общественного правопорядка по телефону: 8 (499) 166-15-78.
Фото: Светлана Яковлева.