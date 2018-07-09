Названы самые доступные департаменты Франции для покупки загородного дома 

Цены существенно варьируются между регионами. Самые дешевые, где средняя цена — ниже €100 000, расположены в Центральной и Северо-Восточной Франции, сюда также относятся Пиренеи и Бретань. Наиболее дорогостоящие места, где дом стоит больше €215 000 — вокруг Парижа, в Эльзасе, Верхней Савойе, на Средиземноморском и Атлантическом побережье, сообщает French-Property.com.
В целом, среди 91 региона Франции рост был отмечен для 63, что говорит о том, что на национальном уровне загородная недвижимость в стране дорожает. Хотя в целом французское жилье дешевеет. Взлеты и падения рынка разбросаны по всей стране, за исключением Бретани — единственный регион, где цены выросли во всех департаментах.
Самые дешевые департаменты для приобретения загородного дома:
Крез (€63 600)
Эндр (€68 300)
Марна (€74 600)
Ньевр (€78 300)
Шер (€86 200)
Канталь (€87 400)
Алье (€88 400)
Верхняя Вьенна (€89 500)
Пьюи-де-Дом (€95 000)
Мез (€99 500)
Самые дорогие департаменты для приобретения загородного дома:
Буш-дю-Рон (€425 500)
Воклюз (€336 200)
Ивелин (€333 200)
Приморские Альпы (€324 000)
Вар (€323 300)
Валь-д’Уаз (€294 200)
Валь-э-Марн (€283 300)
Эссон (€260 100)
Роны (€250 400)
Дром (€232 000)
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