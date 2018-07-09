Названы самые доступные департаменты Франции для покупки загородного дома

Цены существенно варьируются между регионами. Самые дешевые, где средняя цена — ниже €100 000, расположены в Центральной и Северо-Восточной Франции , сюда также относятся Пиренеи и Бретань. Наиболее дорогостоящие места, где дом стоит больше €215 000 — вокруг Парижа, в Эльзасе, Верхней Савойе, на Средиземноморском и Атлантическом побережье, сообщает French-Property.com.

В целом, среди 91 региона Франции рост был отмечен для 63, что говорит о том, что на национальном уровне загородная недвижимость в стране дорожает. Хотя в целом французское жилье дешевеет. Взлеты и падения рынка разбросаны по всей стране, за исключением Бретани — единственный регион, где цены выросли во всех департаментах.

Самые дешевые департаменты для приобретения загородного дома:

Крез (€63 600)

Эндр (€68 300)

Марна (€74 600)

Ньевр (€78 300)

Шер (€86 200)

Канталь (€87 400)

Алье (€88 400)

Верхняя Вьенна (€89 500)

Пьюи-де-Дом (€95 000)

Мез (€99 500)

Самые дорогие департаменты для приобретения загородного дома:

Буш-дю-Рон (€425 500)

Воклюз (€336 200)

Ивелин (€333 200)

Приморские Альпы (€324 000)

Вар (€323 300)

Валь-д’Уаз (€294 200)

Валь-э-Марн (€283 300)

Эссон (€260 100)

Роны (€250 400)

Дром (€232 000)

[objects]