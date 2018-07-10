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Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире
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Россиянам могут запретить продавать посторонним доли в квартире 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Зачастую доли настолько малы, что их невозможно выделить, и человек, который приобретает микродолю, не сможет поселиться в квартире, и такая продажа существует исключительно для регистрации, в результате чего появляются резиновые квартиры, отмечают авторы инициативы.
Микродолями пользуются и черные риелторы — люди, которые вселяются в квартиру и устраивают соседям невыносимую жизнь, вынуждая продать им за бесценок оставшиеся площади.
Депутаты предлагают законодательно закрепить норму, согласно которой общая собственность на неделимое имущество может быть только совместной. Если же долявозникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля подлежит передаче в собственность членов семьи.
В случае, если передача доли не состоится, доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю. Семья при этом имеет право затребовать у государства обратной передачи доли в их собственность.
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