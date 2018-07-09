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Госдума продолжает бороться с «резиновыми» квартирами
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Госдума продолжает бороться с «резиновыми» квартирами 

Время бухгалтера 6 часов назад
На этот раз депутаты хотят запретить продавать микродоли в жилых помещениях кому-то, кроме членов семьи.
Авторы инициативы считают, что нужно зафиксировать в законе норму, согласно которой неделимым жильем можно будет владеть исключительно совместно. Если доля в праве собственности возникла у лица, не принадлежащего к семье владельцев квартиры, то подобную долю придется передать в собственность владельцев.
Если же долю не передадут, то она отойдет государству с компенсацией обладателю. Семья при этом может потребовать у государства, чтобы оно передало им долю в собственность.
Напомним, что во втором чтении уже принят второй законопроект, ограничивающий продажу микродолей в квартирах.
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