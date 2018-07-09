Госдума продолжает бороться с «резиновыми» квартирами

На этот раз депутаты хотят запретить продавать микродоли в жилых помещениях кому-то, кроме членов семьи.

Авторы инициативы считают, что нужно зафиксировать в законе норму, согласно которой неделимым жильем можно будет владеть исключительно совместно. Если доля в праве собственности возникла у лица, не принадлежащего к семье владельцев квартиры, то подобную долю придется передать в собственность владельцев.

Если же долю не передадут, то она отойдет государству с компенсацией обладателю. Семья при этом может потребовать у государства, чтобы оно передало им долю в собственность.

Напомним, что во втором чтении уже принят второй законопроект, ограничивающий продажу микродолей в квартирах.