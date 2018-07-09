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Поп-звезда 90-х стал бомжом
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Поп-звезда 90-х стал бомжом 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Вести.Ru
Музыкант рассказал, что купил квартиру за 100 тысяч долларов еще в 2003 году. Тогда он употреблял наркотики, поэтому ему предложили переписать жилье на других людей. Шура согласился, и право владения квартирой перешло сотруднику строительной фирмы.
15 лет певец, по его словам, жил спокойно и выплачивал деньги. «Все бумаги у меня на руках. Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно», — рассказал он.
Шура подчеркнул, что к этим людям у него нет претензий, но он ищет человека, на которого была записана недвижимость. Этого человека зовут Мурад Абаров.
Певцу дали два месяца на то, чтобы освободить квартиру. «В свои 43 года я — бомж», — сказал он.
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