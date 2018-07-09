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Права 124 дольщиков восстановлены после ввода в эксплуатацию проблемного дома в Щелковском районе
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Права 124 дольщиков восстановлены после ввода в эксплуатацию проблемного дома в Щелковском районе 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: MosDay.ru
В Щелковском районе введен в эксплуатацию многоквартирный дом, в строительство которого инвестировали средства 124 дольщика. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области со ссылкой на его главу Руслана Тагиева.
«Многоквартирный дом №2 (№14 — почт.), расположенный в поселке Литвиново в сельском поселении Трубниковское Щелковского муниципального района, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Ввод дома в эксплуатацию позволит восстановить нарушенные права 124 пострадавших граждан», — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
Как уточнили в пресс-службе, застройщиком объекта является ООО «Сервисстрой». В настоящее время в отношении данной компании ввиду ее финансовой несостоятельности Арбитражным судом Москвы введена процедура банкротства — наблюдение.
«Строительство указанного дома было завершено в 2017 г., также в декабре прошлого года объекту было выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что жилой дом имеет переменную этажность (семь, восемь, 10 этажей) и включает 124 квартиры. В связи с несоблюдением изначальных сроков ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартир гражданам, были нарушены права участников долевого строительства.
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