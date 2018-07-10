В Марий Эл отреставрируют часовню времен Петра I 

В Марий Эл за 1,5 млн рублей планируется отреставрировать Стрелецкую башню. Данная информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно электронному аукциону, на объекте необходимо будет выполнить предварительные работы, провести инженерные изыскания и научные исследования в необходимом для разработки проекта объеме. Также во время ремонтных работ предстоит выполнить вертикальную планировку, сделать гидроизоляцию, усилить фундамент и стропильные конструкции, выполнить благоустройство территории.
Начальная (максимальная) цена контракта составит 1,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до мая 2019 года.
«Стрелецкая башня» является объектом культурного наследия, она расположена на улице Ленина в Козьмодемьянске. Часовня была построена стрельцами в 1697 году в память о ратном подвиге в Азовских походах Петра I в 1695—1696 годах.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин