В Марий Эл отреставрируют часовню времен Петра I

Марий Эл за 1,5 млн рублей планируется отреставрировать Стрелецкую башню. Данная информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно электронному аукциону, на объекте необходимо будет выполнить предварительные работы, провести инженерные изыскания и научные исследования в необходимом для разработки проекта объеме. Также во время ремонтных работ предстоит выполнить вертикальную планировку, сделать гидроизоляцию, усилить фундамент и стропильные конструкции, выполнить благоустройство территории.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 1,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до мая 2019 года.