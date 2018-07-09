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Тюменские власти выделят почти 7 миллиардов на строительство больницы в Нижневартовске
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Тюменские власти выделят почти 7 миллиардов на строительство больницы в Нижневартовске 

РИА «ФедералПресс» 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Власти Тюменской области готовы выделить на строительство Нижневартовской окружной больницы еще 6 млрд 970 млн рублей. Об этом стало известно из открытых источников. Соответствующий тендер уже объявлен.
Торги должны состоятся 27 июля. Деньги запланировано потратить на строительство главного корпуса, гаража и цеха утилизации медицинских отходов. Контракт подразумевает финансирование в течение двух лет. Уже осенью 2018 года победитель конкурса обязан будет смонтировать наружные инженерные сети и начать строительство надземной части главного корпуса, а также внутреннюю отделку.
Деньги строители получат только по завершению всех работ, в августе-сентябре 2020 года. В описании лота указано, что финансирование не подлежит изменению в сторону увеличения. К тому же, подрядчик может привлекать субподрядчиков, но общая сумма таких договоров не может быть более 20% от цены контракта.
Опрошенные «ФедералПресс» эксперты говорят, что на аукцион заявится компания «Версо-Монолит», которая и сейчас ведет строительство объекта. Напомним, возведение окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске началось 10 лет назад. По разным оценкам, итоговая стоимость окружной больницы с локацией в Нижневартовске, обойдется бюджетам разных уровней в сумму около 15 млрд руб.
Фото: официальный Нижневартовск
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